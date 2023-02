Un inedito Vauro si schiera in difesa di Berlusconi: «Ha detto la verità su Zelensky, lo bacerei in bocca»

Prima un siparietto con Francesco Storace, volto storico della destra italiana, che condanna la frase di Fedez e J-Ax, «Giorgia legalizzala», pronunciata sul palco dell’Ariston. «Ah Stora’ quante ce ne siamo fatte di canne insieme sotto i ponti e adesso ti scandalizzi», lo punzecchia Vauro Senesi, semplicemente noto come Vauro. Poi, il vignettista, rievocando l’immagine del bacio tra Rosa Chemical e il marito di Chiara Ferragni, prende le difese del leader di Forza Italia che, nel pomeriggio di oggi, 12 febbraio, ha criticato Volodymyr Zelensky: «Se fosse qui Silvio Berlusconi, io bacerei in bocca Silvio Berlusconi. Ha detto una sacrosanta verità, non so per quale motivo. Ma ha detto la sacrosanta verità su questa guerra tragica». Il riferimento è al pensiero espresso dal Cavaliere fuori dal seggio elettorale di Milano, ovvero che uno stop ai tentativi ucraini di riconquista delle «due Repubbliche autonome del Donbass» sarebbe utile ai fini della pace. «C’è un invasore da condannare e c’è anche un pupazzo presidente che sta facendo massacrare il suo popolo per interesse degli Stati Uniti – rincara Vauro, in onda su La7 a Non è l’arena -. Noi abbiamo chiuso gli occhi sul Donbass per 8 anni. Auspico che non ci sia una escalation, ma se si arriverà ad usare le armi nucleari tattiche, esploderanno in Europa». Il vignettista conclude con una critica all’outfit del presidente ucraino: «Tra un po’ Zelensky ce lo troviamo anche al citofono, con la sua magliettina verde. A Bruxelles, per rispetto al Parlamento europeo, ci andrei con un abbigliamento più dignitoso, per rispetto».

