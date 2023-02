Ultimo non vince neanche stavolta a Sanremo, l’ovazione in sala stampa per il quarto posto. Così il cantante prova a placare i fan – I video

Per il secondo anno, Ultimo è entrato favorito al Festival di Sanremo e non lo ha vinto. Nonostante i favori del televoto, Ultimo con Alba si è classificato quarto, dietro Mr. Rain terzo, Lazza secondo e Marco Mengoni primo. Un risultato che ha fatto letteralmente imbestialire i fan sui social, soprattutto dopo la reazione che c’è stata in sala stampa all’annuncio di Amadeus delle posizioni del quintetto finale. Una vera e propria ovazione che si porta dietro gli strascichi del 2019, quando Ultimo arrivò secondo dietro Mahmood e polemizzò duramente proprio con i giornalisti, colpevoli secondo lui di averlo preso di mira senza scampo. Ma è il cantante stavolta a cercare di placare gli animi, per quanto l’amarezza ci sia tutta: «Fratelli miei, vi voglio bene – scrive Ultimo in una storia su Instagram – Grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai, questo si sa». E proprio sulle polemiche di quattro anni fa, Ultimo torna con un cenno di sorriso: «Però almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa, perché ci vanno solo i primi tre. Sennò erano caz… loro. Sto scherzando».

