Ucraina, si unisce al gruppo Wagner per raccogliere informazioni ma viene scoperto e giustiziato con un martello – Il video

Si era unito al Gruppo Wagner, forse per raccogliere informazioni o per uscire dal carcere. Mentre provava a scappare, però, è stato catturato dagli stessi mercenari russi e ucciso brutalmente. La vittima dell’esecuzione è Yakushchenko Dmitry Yuryevich, classe 1978, cittadino della Crimea. Secondo il canale Info World Zone, l’uomo era entrato nel gruppo Wagner per raccogliere informazioni e, durante la sua prigionia, aveva rilasciato un video in cui diceva che la Crimea «non ha bisogno della Russia» e si diceva speranzoso che potesse tornare sotto il controllo di Kiev. Una versione smentita dai canali russi, come Grey zone, che parlano di un prigioniero arrestato per rapina e omicidio in Crimea. Stando a quest’ultima versione dei fatti, Yuryevich si sarebbe unito al gruppo Wagner per uscire dal carcere. Dopo 4 giorni, però, avrebbe tentato di scappare. Nel video della sua esecuzione, Yuryevich dice di essere stato colpito alla testa durante la fuga. Dopodiché, i mercenari russi gli avrebbero detto che «sarebbe stato processato». Invece, lo avrebbero portato in uno scantinato per essere giustiziato a morte. Nei secondi finali del video, un soldato colpisce con forza la testa di Yuryevich con un martello.

