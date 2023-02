«Il mascara di San Valentino»: Banksy omaggia gli innamorati ricordando la piaga della violenza sulle donne

«Il mascara di San Valentino». Recita così la descrizione della nuova opera di Banksy dedicata alla giornata degli innamorati. Come è sempre abituato a fare, anche per questo 14 febbraio, lo street artist regala un’immagine di forte impatto: una donna con guanti da pulizie di casa e grembiule ha appena buttato la spazzatura, dal cassonetto semi aperto si intravedono le gambe di un uomo. Sul volto della protagonista segni di violenza, dal dente rotto all’occhio nero. Da qui il riferimento amaro al «mascara di San Valentino», che in questo caso non è certo un trucco ma il segno più drammatico della violenza contro le donne. L’opera dell’artista è comparsa sui muri di Margate, a pochi chilometri da Canterbury ed è stata condivisa sul suo profilo social seguito da quasi 12 milioni di persone.

