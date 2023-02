Bolzano, l’ipotesi dei Carabinieri sul 12enne caduto dal balcone dell’hotel: uno scherzo ai compagni di classe finito male

Il giovane di origine tedesca in gita in Alto Adige con la classe avrebbe attraversato il cornicione per entrare nella stanza dei suoi compagni dalla finestra

Continuano le indagini su quanto successo al ragazzino tedesco di 12 anni precipitato domenica mattina, 12 febbraio, dal balcone dell’hotel nel quale si trovava insieme al resto della sua classe a San Giovanni in valle Aurina. L’ipotesi che ora avanza dalle ricostruzioni degli inquirenti sarebbe quella di uno scherzo finito male. Il giovane, in gita scolastica in Alto Adige per la settimana bianca, è caduto dal secondo piano della struttura, riportando ferite importanti. Attualmente è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano mentre gli investigatori cercando di capire come sia potuto accadere. Secondo che cita le prime testimonianze raccolte dai carabinieri, riporta il Corriere del Veneto, la tragedia sarebbe nata da uno scherzo goliardico finito male: il 12enne uscito sul balcone voleva entrare a sorpresa nella stanza di altri suoi compagni. Mentre si faceva strada sul cornicione sarebbe però scivolato, cadendo di sotto e battendo violentemente la testa sull’asfalto. Il fatto è accaduto attorno alle 8.30 di domenica mattina. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e gli operatori della Croce Bianca che in elisoccorso hanno trasportato il giovane al “San Maurizio” di Bolzano, dov’è tuttora ricoverato.

