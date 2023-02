Sparatoria in un’università del Michigan, un morto e cinque feriti: «Il killer indossa una maschera» – Il video

È di un morto e cinque feriti il bilancio provvisorio delle due sparatorie nella State University del Michigan. La sparatoria è avvenuta alle 20:30 ora locale, le 2:30 in Italia. Al momento la polizia sta dando la caccia a un sospetto. Secondo alcuni testimoni alle 20,15 si sono sentiti colpi di pistola nei pressi di uno degli edifici del campus. I responsabili della security hanno urlato agli studenti correre e nascondersi. I ragazzi sono chiusi nelle loro camere. È scattata una caccia all’uomo, di cui non si sa ancora niente. Una sparatoria è avvenuta all’interno del Berkey Hall, l’edificio che ospita le scienze sociali. L’altra nell’Im East, una struttura ricreativa all’interno del campus di East Lansing. La persona sospettata di aver aperto il fuoco è ancora in fuga. La polizia ha chiesto a cittadini e studenti di mettersi al sicuro. Secondo il primo identikit fornito dalla polizia il killer sarebbe piccolo di statura e indosserebbe una maschera. Le attività del campus «sono sospese per 48 ore».

