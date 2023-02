Lisbona, pacco sospetto all’ambasciata italiana. La Farnesina: «Scritte aggressive ma non riconducibili agli anarchici»

Un pacco sospetto «di dimensioni insolite» è stato recapitato stamattina per posta all’ambasciata italiana a Lisbona, in Portogallo. Lo rende noto la Farnesina. Sembra che sul pacco ci fossero «scritte aggressive ma non riconducibili a movimenti anarchici». La confezione non è stato aperta dal personale dell’ambasciata ma consegnata alla polizia locale, che ha allestito uno spazio antistante la sede diplomatica italiana per gestire la situazione. La precisazione della Farnesina nell’escludere – almeno per ora – la pista anarchica si deve alle crescenti tensioni delle ultime settimane. Da inizio anno, infatti, il peggioramento delle condizioni di Alfredo Cospito ha generato scontri – tra le forze dell’ordine e alcune sigle anarchiche – e ha alzato la soglia di allarme per il timore di nuove azioni.

