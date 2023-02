Spagna, guai giudiziari per il Barcellona: «Ha pagato per tre anni il vicepresidente degli arbitri»

Un milione e quattrocento mila euro. È questa la cifra che avrebbe pagato il Barcellona, tra il 2016 e il 2018, a un alto dirigente degli arbitri spagnoli. Lo rivelano alcuni quotidiani iberici, tra cui Marca, che comunicano anche l’apertura delle indagini da parte della magistratura catalana. La procura di Barcellona sta indagando su Dasnil 95 SL, società di proprietà di José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del comitato tecnico degli arbitri dal 1994 al 2018. Il reato su cui si indaga è corruzione tra privati e l’inchiesta sarebbe nata da una verifica fiscale di 1,4 milioni pagati dalla società blaugrana a Dasnil 95 SL. Alcuni ex dirigenti del Barcellona e lo stesso Negreira sono già stati ascoltati dalla procura. L’ex presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu, in carica dal 2014 al 2020, ha rivelato ai media spagnoli che i pagamenti esistevano «almeno dal 2003» e sono poi stati sospesi per «una politica di taglio delle spese».

La replica del club

Nessun commento dall’attuale presidente del Barcellona, John Laporta, che ha ricoperto lo stesso ruolo anche dal 2003 al 2010. In giornata, però, il club ha diramato una nota ufficiale per commentare l’inchiesta giudiziaria. «Il rapporto con il fornitore esterno (Negreira – ndr) è stato esteso con relazioni tecniche relative all’arbitrato professionale al fine di integrare le informazioni richieste dallo staff tecnico della prima squadra e della filiale, una pratica comune nelle società di calcio professionistiche», scrive il Barcellona. «Attualmente – prosegue il club – questa tipologia di servizi in outsourcing ricade su un professionista assegnato all’Area Calcio. L’FC Barcelona si rammarica che queste informazioni appaiano proprio nel miglior momento sportivo di questa stagione», prosegue la nota.

