Treviso, 13enne ucraino lasciato solo in casa per tutta l’estate con cane, gatti e conigli: denunciata la madre

Un ragazzo di 13 anni sarebbe stato lasciato solo a casa dalla fine di giugno ai primi di settembre senza genitori, in compagnia di un cane, due gatti e alcuni conigli. Succede nel Trevigiano e ad averlo lasciato solo sarebbe stata la madre, di origine ucraina, che si sarebbe allontanata da casa dopo aver trovato lavoro a Verona. Il padre, invece, non viveva più nell’abitazione da ormai un anno e mezzo. Il ragazzo è riuscito a sopravvivere grazie all’aiuto di un dipendente del supermercato che gli portava la spesa a casa ogni 4 giorni. A lanciare l’allarme alle autorità sono stati i vicini. I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato il 13enne in condizioni igieniche molto precarie: le stanze erano piene di escrementi degli animali domestici. Ora, sulla madre pesa una denuncia per abbandono di minore. Le è stato affidato un avvocato d’ufficio, il quale però non è riuscito finora a mettersi in contatto con lei, in nessun modo. Today riferisce che la donna sarebbe andata a fare visita al figlio una volta ogni 10 giorni. Della situazione in cui viveva il giovane, quasi nessuno era informato, neanche la scuola che il ragazzo ha frequentato fino alla fine del precedente anno scolastico e che quando è stato ritrovato non era ancora iniziata.

