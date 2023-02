Matthew McConaughey si candida alla Casa Bianca? Media Usa: «Già pronto lo staff»

Nei suoi film ha vestito i panni di astronauta, broker, spogliarellista. E ora Matthew McConaughey è pronto anche a indossare quelli di presidente degli Usa. Questa volta per davvero, perché l’attore 53enne pare essere intenzionato a candidarsi alle elezioni negli Stati Uniti. “Ora” si fa per dire, perché il premio Oscar non sfiderebbe Biden-Trump nel 2024, ma correrebbe per la Casa Bianca direttamente nel 2028. Secondo fonti citate da RadarOnline, McConaughey starebbe lavorando al progetto da tempo e avrebbe già messo insieme una squadra per la gestione economica e strategica di una campagna elettorale che si starebbe facendo sempre più vicina e meno ipotetica. A settembre l’attore aveva dichiarato che una una sua corsa alla Casa Bianca «è inevitabile». «Non l’ho scelta io. È lei che ha scelto me», aveva aggiunto criticando la lentezza della politica statunitense nel produrre una nuova legge sulle armi. Secondo l’attore, che è nato a Uvalde, dove a maggio un killer ha ucciso 19 bambini e due adulti in un scuola, «le armi dovrebbero essere tenute lontane dagli individui pericolosi, e lo Stato ha i mezzi per farlo». E proprio per risolvere questo e altri grandi problemi, «i due partiti dovrebbero unirsi e lavorare insieme», ha detto in passato il premio Oscar con Dallas Buyers Club.

L’incubo della moglie: «Non avrebbe tempo per i figli»

Il sogno dell’attore, però, sarebbe l’incubo di sua moglie Camila Alves, che teme potrebbe generare tensione nel matrimonio, rivela il sito Usa. La modella 41enne è riuscita a convincere l’attore a mettere in pausa la sua carriera così che potesse essere un padre più presente a casa, spiega la fonte, per i tre figli della coppia Levi, 14 anni, Vida, 13, e Livingston, 10. In effetti, McConaughey non ha un ruolo di primo piano in un film dal 2019. La moglie sarebbe convinta che una corsa alla presidenza «lo consumerebbe e farebbe a pezzi la famiglia». Negli anni scorsi si erano diffuse voci secondo le quali l’attore sarebbe stato intenzionato a candidarsi a governatore del Texas nel 2021. Ma qualcosa deve avergli fatto cambiare idea. Che sia stata proprio Camila?

