L’avvocato di Cospito: «Non è vero che ha ripreso a mangiare, lo yogurt l’ha vomitato»

«Non è vero» che Alfredo Cospito ha ripreso a mangiare. Ha invece provato ad assumere uno yogurt al miele «e l’ha rimesso. Non si alimenta da 4 mesi». Quelle circolate sono informazioni diramate «non so da chi, non certo da Cospito che non può parlare. Può darsi anche che vi sia un interesse a mantenere basso un livello di tensione anche politica che si è sviluppata su questa vicenda. Può darsi che la finalità sia questa». Questo ha detto Flavio Rossi Albertini, legale dell’anarchico, intervenendo ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus. «A me – osserva il legale in riferimento alle condizioni di salute dell’uomo – sembra una persona veramente provata. Le informazioni che vengono diramate con toni rassicuranti, non trovano riscontro. A me sembra una storia estremamente drammatica. Un uomo che da 4 mesi non si nutre più e che è vicino a un punto di non ritorno». Nei giorni scorsi si era parlato anche degli integratori: Cospito li avrebbe assunti proprio per prolungare lo sciopero della fame.

