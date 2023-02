La difesa di Cospito impugna la decisione di Nordio sul 41 bis. Il nodo della “pericolosità sociale”

Il ministro della Giustizia aveva rigettato lo scorso 9 febbraio l’istanza di revoca del 41 bis per il detenuto anarchico presentato dal legale a gennaio

L’avvocato che difende Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini, ha depositato al tribunale della Sorveglianza di Roma l’atto per impugnare il provvedimento con cui il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha rigettato lo scorso 9 febbraio l’istanza di revoca del 41 bis per il detenuto anarchico presentato dal legale stesso a gennaio. Nel provvedimento, Nordio respingeva la richiesta di revoca ritenendo “sussistente” la pericolosità sociale di Cospito. A disporre per lui il regime di massima sicurezza era stata lo scorso maggio l’allora ministra della Giustizia (del governo Draghi) Marta Cartabia.

