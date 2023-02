«Cospito libero, esercito al 41 bis»: il carro che sfila al Carnevale di Pordenone in solidarietà con l’anarchico

Si sono registrati momenti di tensione durante la sfilata del carnevale ieri a Maniago (Pordenone). Qualcuno ha allestito un carro con riferimenti alla liberazione dell’anarchico Alfredo Cospito, in carcere al 41-bis con la scritta: «Cospito libero – Esercito al 41 bis». Sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, che hanno fatto uscire dal corteo il carretto. Sull’episodio è intervenuto via social Emanuele Loperfido (Fratelli d’Italia). «Vergognoso – ha scritto – quanto visto sfilare oggi in una storica manifestazione del Pordenonese. Lo Stato e i suoi uomini vanno rispettati, senza provocazioni e strumentalizzazioni».

