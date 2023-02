Milano, ragazza di 20 anni travolta da un tram in pieno centro: è ricoverata in gravi condizioni

Investita da un tram in pieno centro a Milano, una ragazza di 20 anni è ora in condizioni definite «molto gravi» dagli operatori sanitari. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, la vittima sarebbe scesa da un marciapiede della centralissima via Torino, a pochi passi dal Duomo di Milano, e sarebbe stata travolta dal tram. L’urto l’avrebbe fatta quindi sbalzare e ricadere sul marciapiede, dove avrebbe battuto la testa. La giovane è stata soccorsa da un’ambulanza e un’auto medica del 118 e trasportata all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Nel frattempo le indagini sono affidate alla polizia locale che in queste ore è impegnata ad acquisire i filmati delle telecamere di zona. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una giovane di origini cinesi, studentessa alla Bocconi di Milano.

Leggi anche: