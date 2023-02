Fino a 600 euro l’anno di risparmi in bolletta col gas in discesa. E Nomisma ora ammette: «Forse avevamo esagerato col panico»

Il prezzo del gas in Europa continua a scendere, arrivato con la fine dell’ultima settimana sotto quota 50 euro a megawattora, per la gioia degli oppositori dell’agenda di guerra economica della Russia, ma anche dei consumatori, che potranno così tornare a risparmiare dopo mesi di bollette ultra-salate. Ma a quanto ammonta il risparmio? A fare i conti oggi è il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, secondo il quale la discesa del prezzo delle bollette di luce e gas genererà un risparmio di circa 600 euro l’anno a famiglia. Anche se il costo, precisa Tabarelli, tornando ai livelli di fine 2021 rimarrà ancora su livelli doppi rispetto alle medie degli anni precedenti. Il presidente di Nomisma, in dettaglio, ipotizza un calo ad inizio marzo del 17% del gas (con un risparmio su base annua di 234 euro) e del 25% il primo aprile per l’elettricità (con un alleggerimento di 363 euro annui). «Forse – ammette in conclusione – abbiamo esagerato con il panico lo scorso autunno». Nelle scorse settimane, anche Arera aveva annunciato la diminuzione del 34,2% per la famiglia tipo in tutela, ovvero con consumi medi di 1.400 metri cubi annui, rispetto al mese di dicembre 2022.

