Chiuso per blatte un ristorante stellato a Genova, lo chef si difende: «Si sbaglia…»

Il ristorante stellato The Cook, a Genova, si è trovato costretto ad abbassare le serrande, dopo che un’ispezione a sorpresa della Asl del capoluogo ligure ha rilevato alcune carenze igienico-sanitarie nella struttura. E la presenza di una blatta. L’attività del locale, spiega il Secolo XIX, sarà sospesa fino a quando non saranno soddisfatte le prescrizioni degli ispettori dell’ufficio igiene dell’azienda sanitaria. Nel frattempo, lo chef Ivano Ricchebono ha deciso di scusarsi pubblicamente per l’accaduto: «Chi lavora lo sa: si può sbagliare, un incidente di percorso può succedere ma soprattutto si può sempre migliorare», ha commentato. Nonostante riconosca dunque l’errore, ci tiene a specificare: «Ci hanno contestato un po’ di disordine in magazzino, perché era arrivata la merce e con il servizio attivo non avevamo ancora avuto modo di sistemarla e hanno trovato una blatta quando stavamo finendo il servizio di pranzo». Peraltro, a detta di Riccobono, la blatta in questione non sarebbe provenuta dal locale: «Era arrivata della merce e non avevamo ancora iniziato le pulizie», puntualizza. Alla testata genovese Ricchebono aggiunge: «È la prima volta che ci succede una cosa del genere in tanti anni di lavoro, non facciamo che pulire e ogni mese effettuiamo le disinfestazioni, tutte certificate. Prendo atto della decisione della Asl e la rispetto. Ma spiace una chiusura così improvvisa, senza mai aver avuto problemi. In più perdendo un week end, che per noi è importante». E conclude: «Stiamo sistemano le cose che ci sono state contestate e cercheremo di aprire in settimana. L’importante è rialzarsi e riprendere meglio di prima».

Foto copertina: Il secolo XIX

Leggi anche: