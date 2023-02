Agguato al liceo Michelangiolo di Firenze, Fratelli d’Italia presenta un’interrogazione. Mollicone: «È stata una rissa»

In queste ore sta suscitando sempre più attenzione il relativo silenzio di Fratelli d’Italia sul blitz del gruppo di sei ragazzi militanti di Azione Studentesca che hanno aggredito a calci e pugni alcuni studenti, parte del collettivo Sum, del liceo Michelangiolo di Firenze. Al momento non sono arrivate parole di condanna dalla premier Giorgia Meloni per i membri del gruppo di destra (dopo la chiusura di Alleanza nazionale, confluita nel Pdl, Azione studentesca è stata rifondata nel 2016 senza alcun legame formale con FdI ndr). A condannare il comportamento di Azione Studentesca è stato il capogruppo di FdI partito alla Camera, Tommaso Foti. «Episodi di violenza politica sono sempre da condannare al netto di quella che sarà la dinamica da accertare. L’auspicio è che tutto ciò rimanga circoscritto a questo liceo», ha dichiarato Foti.

La questione della rissa

Il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, ha presentato una interrogazione parlamentare, spiegando però, che a suo avviso si è trattato di una rissa e non di una aggressione. «Era evidentemente una rissa», ha dichiarato durante la trasmissione Agorà su Rai3. «Se si vede il video integrale si vede che erano assiepati da una parte, è stato un fronteggiamento fra due gruppi», ha aggiunto. L’interrogazione di FdI servirà affinché «vengano acquisiti tutti i video e identificate tutte le persone» coinvolte. Osservando i video si notano alcuni elementi che smentirebbero Mollicone. Ad aggredire lo studente, ad esempio, sono varie persone che si accaniscono un solo individuo che sembra più piccolo di età rispetto agli aggressori. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha annunciato anche lui un’interrogazione parlamentare per il ministro dell’Istruzione Giusepppe Valditara e a quello dell’Interno Matteo Piantedosi sui fatti del capoluogo toscano. «Dove sono quegli esponenti della destra e soprattutto del partito di Giorgia Meloni che sulle azioni di protesta di ambientalisti hanno versato fiumi di inchiostro esigendo pene dell’inferno?», ha dichiarato.

