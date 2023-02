Calenda coi jeans sulla neve, lui prova prendersi in giro: come lo massacrano su Instagram

«L’outfit è rimasto quello di Claudio Amendola in Vacanze di Natale». Accompagnato da questa frase, Carlo Calenda ha condiviso una foto su Instagram che lo ritrae in jeans, occhiali da sole e giacca a vento sulla neve. E nell’immediato è scoppiata l’ironia social. «Ma che succede Carlè? Me metti i jeans coii scii? eddaje Carlè?», scrive un utente sotto il post. «Carlè! Er Jeans con lo scarpone noooo», aggiunge un altro. E così centinaia e centinaia di commenti. Da chi lo definisce «inguardabile» a chi trova il suo outfit una vera e propria «cafonata». A dominare è il dialetto romano, forse in virtù delle origini laziali del leader di Azione. In molti, ironicamente, dopo aver visto la scelta stilistica di Calenda minacciano di togliere il voto. «Non sì può vedere! Pensavo di votarLa… ma dopo sta foto? Ahahaha», commenta un’utente. Ma ci sono anche i veri delusi: «Ti sembra il momento di andare a sciare, vero? E poi la colpa è degli elettori… Mah», scrive un altro. Non mancano poi i “complottisti”: «Guardate bene… È un fotomontaggio». Infine, seppur in minoranza, c’é anche chi lo difende: «Si scia benissimo anche così».

Commenti sotto foto di Carlo Calenda su Instagram, 23 febbraio 2023

Continua a leggere su Open

Leggi anche: