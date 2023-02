La vita di Messina Denaro diventerà un film diretto «da un importante regista italiano». Chi ha comprato i diritti per il cinema

È passato poco più di un mese dalla cattura del superlatitante di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, ma la sua vita sta già per arrivare sul grande schermo. La società Bamboo Production, di proprietà di Marco Belardi, ha acquistato i diritti del libro U Siccu, edito da Rizzoli, del giornalista Lirio Abbate e ne realizzerà un film per il cinema. Al momento sono ancora poche le informazioni rese pubbliche sul progetto. Sembra però che si tratterà di una produzione imponente, secondo quanto assicurano le agenzie, e che la regia sarà affidata a un importante regista italiano. Il libro di Abbate, da sempre in prima linea nella lotta alla mafia, traccia un ritratto complesso del superlatitante di Cosa Nostra: da giovane amante del lusso e fimminaro di Palermo a killer spietato, stratega e boss mafioso, protagonista della stagione delle stragi degli anni Novanta. Mostrando il ruolo che il boss ha avuto nelle gerarchie mafiose, il libro spiega perché la cattura di Matteo Messina Denaro, depositario dei segreti della mafia, riveste un passo decisivo per sconfiggere Cosa Nostra. Bamboo Production vanta già la produzione di molti film italiani di successo, tra cui Perfetti Sconosciuti (regia di Paolo Genovese, 2016), Omicidio all’italiana (Maccio Capatonda, 2017) e A casa tutti bene (2018).

Foto di copertina: ANSA/US CARABINIERI

