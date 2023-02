Il discorso di Putin sull’”Operazione Speciale” in Ucraina e la minaccia all’Occidente: «Abbiamo un arsenale atomico avanzato»

Il capo del Cremlino: «La Russia voleva una soluzione pacifica in Ucraina per evitare l’intervento militare, ma l’Occidente giocava con carte false per ingannare Mosca»

«Decideremo i compiti dell’operazione militare speciale passo dopo passo e raggiungeremo i nostri obiettivi». Lo ha detto il presidente della Russia, Vladimir Putin, nel suo discorso ai parlamentari dell’Assemblea Federale presso la sede del Gostiny Dvor a Mosca. «Parlo – continua Putin – in un momento molto complesso e decisivo di cambiamenti radicali che definiranno il futuro del nostro paese e popolo. Su ciascuno di noi c’è una grandissima responsabilità per difendere il nostro paese e liquidare la minaccia del regime neo nazista», ha detto. La Russia voleva una soluzione pacifica in Ucraina per evitare l’intervento militare, ma l’Occidente giocava «con carte false» per ingannare Mosca. «Noi siamo stati aperti sinceri e pronti – continua Putin – ad un dialogo costruttivo con l’Occidente. Abbiamo insistito sulla necessità di un sistema di sicurezza paritario. Ma abbiamo ricevuto delle reazioni ipocrite: la loro idea era quella di ampliare la Nato verso i nostri confini». E poi: «A dicembre 2021 abbiamo mandato alla Nato e agli Stati Uniti una bozza con le garanzie di sicurezza e abbiamo ricevuto un rifiuto diretto e allora abbiamo capito in via definitiva che la Nato aveva dei piani aggressivi», ha sottolineato ancora il presidente russo.

«Kiev ha fatto cominciare la guerra, noi usiamo la forza per fermarla»

Il leader del Cremlino ha inoltre ribadito di «non avere dubbi», sul fatto che a febbraio «l’Ucraina aveva pronte operazioni punitive nel Donbass. «Loro – continua – hanno fatto cominciare la guerra, noi usiamo la forza per fermarla». «Kiev non solo voleva attaccare il Donbass, ma anche la Crimea», ha detto il presidente russo definendo il popolo ucraino «ostaggio del regime nazista di Kiev». Poi l’attacco all’Occidente che, secondo Putin, «ha preparato l’Ucraina ad una grande guerra e oggi lo riconosce. L’Occidente ha già speso 150 miliardi di dollari in aiuti militari all’Ucraina, il flusso di denaro non diminuisce». Negli anni ’30 l’Occidente «ha aperto la strada al nazismo in Germania e adesso – spiega alla platea – fa lo stesso in Ucraina». Putin ha accusato l’Occidente di appoggiare anche milizie naziste in Ucraina, perché agli occidentali «non interessa niente, e sono pronti a usare chiunque» contro Mosca.

«È in gioco l’esistenza stessa della Russia»

Quello che è in gioco per il leader russo è l’esistenza stessa della Russia: «Più useranno sistemi a lungo raggio, più dovremo tenere lontana la minaccia dai nostri confini, è chiaro e naturale. L’obiettivo dell’Occidente è portare la Russia ad una sconfitta strategica, vogliono eliminarci per sempre». L’ultima volta che Putin ha tenuto il discorso presidenziale sullo stato della Federazione è stato nel mese di aprile 2021, ricorda la Tass. Putin ha spiegato l’assenza di questo evento nel 2022 con il fatto che la situazione si stava evolvendo rapidamente ed era difficile «registrare i risultati e i piani per il prossimo futuro in un dato momento».

«Nelle quattro regioni annesse porteremo la pace»

«Oggi a queste 4 regioni sotto il nostro appoggio diretto voglio dire che adesso siamo con voi, faremo di tutto perché in questi nostri territori torni la pace, la ripresa sociale e economica per far ripartire le imprese e il lavoro e costruiremo strade moderne come in Crimea», ha detto riferendosi agli ‘Oblast di Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia, annessi con i referendum di fine settembre.

«Il 90% del nostro arsenale atomico ha armi avanzate»

«La forza di deterrenza nucleare della Russia è dotata al 90% di armi avanzate: un livello che dovrebbe essere esteso all’intero esercito», ha detto Vladimir Putin nel suo discorso al Parlamento russo. Intanto, la Russia avrebbe aumentato la produzione di nuove tecnologie che «migliorano la preparazione al combattimento dell’esercito e della Marina», ha detto Putin nel discorso sullo Stato della Nazione. «Queste tecnologie esistono, e il ritmo della loro produzione e applicazione sta migliorando».

«Abbiamo tutto per garantire la sicurezza e lo sviluppo del Paese»

«L’economia russa ha superato tutti i rischi», ha ribadito Putin nel discorso sullo Stato della Nazione, sottolineando tra l’altro che nel 2022 il calo del Pil è stato del 2,1% rispetto alle previsioni molto peggiori del marzo del 2022, dopo l’avvio dell’operazione militare in Ucraina. «Abbiamo tutto per garantire la sicurezza e lo sviluppo del Paese», ha detto spiegando inoltre come «l’obiettivo strategico è portare la nostra economia a nuovi confini, è un momento di sfide e possibilità, da come le realizzeremo dipende la nostra vita». La Federazione Russa ha inoltre «stanziato oltre un trilione di rubli a sostegno della sua economia per contrastare le sanzioni occidentali: fondi che saranno reperiti non con emissione (di titoli) ma con un forte contributo del mercato». Il capo del Cremlino ha poi aggiunto «che molte industrie nell’ultimo anno non solo non hanno diminuito la loro produzione, ma l’hanno anzi aumentata, e che anche l’agricoltura ha mostrato una crescita a due cifre».

«Nel 2024 elezioni presidenziali nel rispetto della legge»

«Le elezioni a settembre e le presidenziali nel 2024 saranno tenute nel rispetto della legge», ha detto Putin nel suo discorso ai parlamentari dell’Assemblea Federale presso la sede del Gostiny Dvor a Mosca.

In aggiornamento

Continua a leggere su Open

Leggi anche: