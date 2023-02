Il bimbo ebreo insultato perché porta la kippah: «In un’altra epoca ti avremmo bruciato»

Un bambino di 11 anni che studia alla Scuola Ebraica di Torino è andato a una festa di compleanno con la kippah. Un altro dei bambini gli si è avvicinato e gli ha detto: «Peccato che non siamo in anni precedenti altrimenti ti avremmo potuto bruciare». I compagni si sono messi a ridere. Il fatto è stato raccontato da Dario Disegni, presidente della comunità ebraica cittadina, ed è riportato oggi da TgCom24. Non è chiaro se la madre o il padre del bimbo con la kippah prenderanno provvedimenti per l’accaduto. Ma secondo Disegni il fatto è la spia di un antisemitismo ancora presente nella società: «Mi chiedo dove sentano certe cose i bambini. E mi viene da chiedermi quale sia il ruolo delle famiglie quando succedono cose del genere».

