Il messaggio degli Ambasciatori G7 in Italia a un anno dall’invasione in Ucraina: «Non vi abbandoniamo» – Il video

«Saremo al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario». Con queste parole gli Ambasciatori in Italia dei Paesi del G7, insieme al Segretario Generale della Farnesina Ettore Francesco Sequi e all’Ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk, ci tengono a lanciare un messaggio di sostegno in occasione dell’anniversario dell’invasione russa. Hanno fatto un video, rilanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in cui mostrano dei fogli con alcune frasi di supporto. «È passato un anno da quando la Russia ha invaso il mio Paese», si legge in quello tenuto in mano da Yaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino in Italia. E poi a seguire parole di sostegno all popolo ucraino dall’Ambasciatrice canadese Elissa Golberg, l’Ambasciatore francese Christian Masset, l’Ambasciatore britannico Edward Llewellyn, l’Ambasciatore tedesco Viktor Elbling, il Vice Capo Missione giapponese Tsukasa Hirota, l’Incaricato d’Affari statunitense Shawn Crowley e il Rappresentante della Commissione Europea in Italia Antonio Parenti. «Il popolo ucraino ha bisogno del nostro aiuto. Non li possiamo abbandonare», concludono i diplomatici.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: