Maurizio Costanzo e quella intervista con Fedez: «Cosa si prova ad avere gli addominali scolpiti?» – Il video

«Gli addominali io non li ho mai vissuti. Lei che senso dà ad avere questi addominali così scolpiti?». In questo breve scambio tra Maurizio Costanzo e Fedez, in un’intervista ben più lunga al rapper nel settembre 2018, il presentatore scherza con il suo ospite con autoironia, così come aveva abituato gli spettatori che guardavano i suoi programmi. Costanzo, morto il 24 febbraio a 84 anni, per oltre 40 anni è entrato nelle case di milioni di italiani con il suo Show con intelligenza e un mix irripetibile di politica, attualità e pop.

