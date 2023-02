No! Questo video non riguarda il recente deragliamento di un treno in Ohio: proviene dall’Oregon

Un treno che trasportava anche cloruro di vinile (un gas incolore ritenuto cancerogeno), all’inizio di febbraio, è deragliato a East Palestine, paese vicino alla città americana di Pittsburgh (in Ohio). L’incidente ha presto destato allarme: secondo quanto affermato dal National Transportation Safety Board (NTSB) 10 carrozze deragliate trasportavano materiali pericolosi (in totale erano 20 quelle a trasportare i suddetti materiali). Il carico ha preso fuoco dando origine a nubi tossiche che hanno reso necessario evacuare gli abitanti del luogo. Solo due giorni più tardi, questi ultimi hanno avuto il permesso di rientrare nelle abitazioni, pur continuando a manifestare preoccupazione per l’odore che, secondo i residenti, continua a persistere in zona. L’incidente ha ispirato più di una bufala: ci siamo occupati del caso di un video spacciato come proveniente dal luogo dell’incidente, adesso vediamo il caso di un’altra clip che secondo alcuni utenti ritrarrebbe una nube tossica sprigionata dal deragliamento.

Per chi ha fretta:

Circola una clip di pochi secondi in cui si vede una nube fitta e scura

Secondo diversi utenti, la registrazione proviene dall’Ohio, località dove recentemente è deragliato un treno che trasportava sostanze pericolose

In realtà il video non ha nulla a che vedere con l’incidente: è stato pubblicato mesi prima e registrato in Oregon

Analisi

«Nube tossica in Ohio (Usa). Oltre 5.000.000 di persone stanno rischiando la morte come topi nel completo silenzio dei nostri professionisti dell’informazione!», scrive questo utente su Facebook, condividendo un video dalla durata di 22 secondi. Le immagini riprendono una scena tanto incredibile quanto inquietante: il cielo risulta infatti interamente coperto da una nube densa e rossa, che secondo chi condivide la clip sarebbe derivante dall’incendio delle carrozze appartenenti al treno deragliato, che trasportavano materiali pericolosi.

La clip è stata condivisa anche da altri utenti, che la collegano all’incidente in Ohio: «DISASTRO AMBIENTALE IN OHIO. LA NUBE TOSSICA ORIGINATA DA 100.000 LITRI DI CLORURO DI VINILE. INTERE CITTÀ EVACUATE, ANIMALI DOMESTICI E DI ALLEVAMENTO STANNO MORENDO COME MOSCHE. QUALCUNO DOVREBBE DOMANDARSI PERCHÉ I MEDIA NON TRASMETTONO LA NOTIZIA. E SOPRATTUTTO… DOVE STA GRETA THUNBERG?», si legge ad esempio in questo post. Addirittura c’è chi su Twitter, come ricostruisce Afp, ha definito l’episodio «la Chernobyl dell’Ohio».

Come d’abitudine, per verificare quanto affermato bisogna innanzitutto capire da dove proviene il video in questione. Una ricerca inversa per immagini permette di approdare su un profilo TikTok, appartenente a un’utente che si firma come @princess_cisneros. Sul suo profilo troviamo il video in questione pubblicato il 27 gennaio 2023, dunque qualche giorno prima dell’incidente incriminato. Ma si tratta di una ri-condivisione, mentre il post originale risulta ulteriormente anteriore: risale al novembre 2022, dunque mesi prima dell’incidente avvenuto in Ohio. Per la verità, non solo non c’entra nulla il deragliamento avvenuto a inizio febbraio, ma non c’entra niente nemmeno l’Ohio: l’utente che ha condiviso la clip ha infatti affermato di aver filmato la scena a Portland, nell’Oregon. «Quando ero a Portland a Jantzen Beach… ho finito per vedere quelle nuvole. No, non ho mai visto la pioggia, non ha mai piovuto quel giorno. È semplicemente arrivato da un secondo all’altro, onestamente», ha commentato «princess cisneros».

Sebbene non sia chiaro quale tipo di nuvola mostri il video, alcuni meteorologi hanno confermato ad AFP che ha delle caratteristiche metereologiche simili a quelle di un cielo che si prepara alla tempesta. Colby Neuman, responsabile scientifico e operativo presso la stazione del National Weather Service (NWS) di Portland, ha affermato che la luce all’orizzonte probabilmente ha fatto apparire le nuvole più scure per contrasto, creando una «illusione ottica». Tanja Fransen, meteorologa responsabile presso la stazione di Portland della NWS, ha aggiunto: «È proprio il momento giusto della giornata per ammirare un bel tramonto sul retro di un temporale».

Conclusioni

La clip che mostra una densa nuvola rossa che copre il cielo non proviene dall’Ohio, e non riguarda il recente deragliamento di un treno che ha rilasciato sostanze tossiche nell’aria. La clip è stata pubblicata per la prima volta mesi prima dell’incidente, ed è stata girata a Portland, nell’Oregon.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: