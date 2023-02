Roma, la rapina con il taser alla stazione Termini

Dalle parti della stazione Termini a Roma un cittadino bengalese di 20 anni che stava rientrando in un bed and breakfast in via Cattaneo è stato aggredito con un taser. L’uomo è caduto a terra dopo aver avuto delle convulsioni ed è svenuto. E i due lo hanno derubato del cappotto e dei pochi soldi che aveva in tasca. I due sono fuggiti. Il cittadino bengalese è stato caricato su un’autoambulanza. Che l’ha portato all’Umberto I, dove è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. La polizia subito dopo ha bloccato un cittadino tunisino di 21 anni che corrispondeva alle descrizioni. Lui ha negato le accuse. Ma è stato lo stesso trattenuto in commissariato. La vittima lo ha successivamente riconosciuto. E un’ulteriore conferma è arrivata dalle telecamere di videosorveglianza. Ora il cittadino è in arresto con le accuse di lesioni e rapina. Mentre è caccia al complice.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: