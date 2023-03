Milano, aggrediscono e feriscono con un taglierino diversi passanti per rapinarli. Fermato un sospettato

Almeno due persone, in evidente stato di alterazione secondo i testimoni, hanno aggredito questo pomeriggio alcuni passanti con un coltello o un taglierino nei pressi della stazione Centrale di Milano. I feriti sarebbero almeno quattro, uno dei quali, un 68enne, sarebbe stato portato in ospedale in gravi condizioni. La polizia è intervenuta ed è riuscita a bloccare un sospettato. I due avrebbero agito insieme, tra via Sammartini e viale Brianza, minacciando con un taglierino i passanti per rapinarli, oppure aggredendoli. In via Sammartini, una donna è stata colpita al volto con un pugno e un’altra ha una lieve ferita a una mano. Altre tre persone sono state poi ferite in viale Brianza: oltre al 68enne, portato in codice rosso al Niguarda, anche un uomo di 57 anni e un’altra donna.

