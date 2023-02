Primarie Pd, Sandro Ruotolo annuncia il suo voto a Schlein ma sulla sua scheda c’è qualcosa che non va

Tra le migliaia di persone che oggi partecipano all’ultimo giorno di votazioni per le primarie del Partito Democratico c’è anche Sandro Ruotolo, giornalista ed ex senatore di Liberi e Uguali. Ruotolo ha pubblicato su Instagram la sua registrazione alle primarie dove guida la mozione a sostegno di Elly Schlein nella sfida diretta con Stefano Bonaccini. «Ebbene sì, catapultato alle 8 di mattina nella provincia di Salerno come rappresentante della mozione Elly Schlein. Ho già votato e la frase più bella che ho raccolto è che bisogna battere il “partito dei clienti”», ha scritto Ruotolo sui social. Ai suoi follower, però, non sfugge un dettaglio: sulla tessera il suo nome è scritto male, «Alessadro». Un particolare, certo. Ma che potrebbe facilitare un broglio, nel caso qualcuno si ripresentasse per votare con lo stesso nome ma scritto in maniera corretta. Nelle scorse settimane, in diverse città era scoppiato un caos su presunte tessere sospette. A Sessa Aurunca, per esempio, in provincia di Caserta, erano spuntate in poche settimane 1.050 iscrizioni online, mentre i dem alle elezioni politiche di settembre avevano ottenuto in tutto 1.200 voti.

Leggi anche: