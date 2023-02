Primarie Pd, al voto circa 1,2 milioni di elettori: Schlein in vantaggio su Bonaccini nelle città del Centro-Nord

Secondo fonti del Nazareno, l’affluenza si aggira intorno all’1,2 milioni di elettori. Mentre iniziano a circolare i dati dei primi seggi, sembrerebbe che il divario della prima fase delle primarie, quelle in cui votavano solo gli iscritti – Bonaccini 53% e Schlein 35% – si è assottigliato. Anzi, in diversi territori del Centro-Nord Italia, pare che la “coraggiosa” abbia persino doppiato i voti del presidente dell’Emilia-Romagna. Intanto, al comitato di Bonaccini, è arrivato Dario Nardella: «Il primo elemento estremamente positivo e da sottolineare è l’affluenza. Ci fa capire che il Partito democratico è più vivo che mai. Per quanto riguarda il risultato è molto presto. La partita è aperta, lo spoglio sarà molto lungo. Dai primi risultati stiamo vedendo che è una bella sfida aperta». Se Bonaccini non si presenterà al suo comitato di Casalecchio prima di avere un risultato più definito, Schlein è arrivata poco dopo le 21 nella sede scelta a Roma per seguire lo spoglio. È stata accolta da applausi e abbracci dei suoi collaboratori per l’ottimo risultato che si profila nelle grandi città. Tra i big presenti allo spazio Diamante sulla Prenestina, l’ex segretario Nicola Zingaretti, Peppe Provenzano, Antonio Misiani, Arturo Scotto, Francesco Boccia, Marco Furfaro, Michela Di Biase, Chiara Braga e Alessandro Zan.

La fiammata iniziale di Schlein, il freno del Nazareno: «I dati che circolano non sono ufficiali»

Fonti Dem riferiscono che Schlein è in vantaggio in Lombardia e a Milano. Anche nei territori di Roma, Genova, Torino sembrerebbe in vantaggio la candidata outsider. Più aperta la sfida su Bologna. A oltre un’ora dallo stop al voto, tuttavia, mancano le evidenze dal Sud Italia, dove Bonaccini, sostenuto dagli amministratori locali, dovrebbe fare incetta di voti. Ad esempio, i primi numeri che arrivano dalla provincia di Napoli, seppure con un margine limitato di schede aperte, vedono Bonaccini viaggiare oltre la percentuale del 60%. Nelle chat di chi segue la tornata elettorale impazzano messaggi, con le schede provenienti da piccoli Comuni fino alle grandi città. Per arginare le speculazioni sull’esito elettorale, fonti della Commissione congressuale del Pd specificano: «I dati che stanno circolando in questi minuti non sono dati ufficiali provenienti dal Pd. La Commissione nazionale comunicherà i dati ufficiali non appena saranno disponibili».

La chiusura dei seggi

Stop al voto. Alle 20, nei seggi allestiti per le primarie del Partito democratico si sono chiuse le urne. Lo spoglio è iniziato subito. Dalla Commissione congressuale viene dato quasi per certo il superamento della soglia di un milione di elettori. Dario Nardella, sindaco di Firenze e presidente del comitato di Stefano Bonaccini, lo scrive su Twitter: «Più di un milione di voti alle primarie. Una straordinaria prova di partecipazione democratica e di vitalità». I dati ufficiali sulla affluenza arriveranno intorno alle 21. Un’ora più tardi, poi, le prime evidenze sui risultati dei due candidati. Alle 13, la quota di votanti si era attestata a 598.121. La sfidante del presidente emiliano, Elly Schlein, subito dopo la chiusura dei seggi, ha commentato: «Da stamattina ai gazebo c’è stata la fila, anche dove pioveva. La comunità democratica sta dando grande prova di democrazia in un momento di alto astensionismo elettorale». Nell’attesa delle prime evidenze, intanto, al comitato di Bonaccini, allestito presso la Casa del popolo di Casalecchio di Reno, vengono offerti ai presenti piatti di tagliatelle al ragù. Il presidente dell’Emilia-Romagna dovrebbe presentarsi solo quando si avranno indicazioni ufficiali sul vincitore delle primarie.

