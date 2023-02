Primarie Pd, Bonaccini ammette la sconfitta: «Mi metto a disposizione, ora tocca a Elly indicare la strada» – Il video

È bastata la dichiarazione ufficiale del Nazareno della vittoria di Elly Schlein perché Stefano Bonaccini, fino a quel momento non pervenuto, si presentasse al comitato elettorale allestito a Casalecchio di Reno. Sono passate da poco le 23 e il presidente dell’Emilia-Romagna viene accolto da un lungo applauso dei suoi collaboratori. «Io l’ho sempre detto: se avessi vinto e prevalso, avrei chiesto agli altri candidati di darmi una mano. Ha prevalso Elly e, senza chiedere nulla per me, un minuto dopo, mi sono messo a disposizione per dare una mano. Abbiamo il dovere di far ripartire e rilanciare il Partito democratico. È troppo importante e prezioso il nostro ruolo». Riguardo allo svolgimento delle primarie, Bonaccini rimarca che «è stata una bella giornata di democrazia e partecipazione, siamo l’unico partito che può vantarsi di far partecipare così tanta gente». Poi, congedandosi, chiede ai suoi di continuare a sostenere la comunità Dem e la nuova segretaria: «Ora tocca a Elly indicare la strada». Va via dopo cinque minuti di discorso, senza rispondere alle domande dei giornalisti.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: