Omicidio Thomas Bricca ad Alatri, finito dopo 6 ore l’interrogatorio in Procura all’unico indagato

Al termine del lungo colloquio, i magistrati non hanno emesso alcun provvedimento di fermo

Si è concluso dopo circa sei ore l’interrogatorio nella procura di Frosinone all’unico indagato per l’omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso con un colpo di pistola nella piazza principale di Alatri. Al termine del lungo colloquio, iniziato intorno alle 11, i magistrati non hanno emesso alcun provvedimento di fermo nei confronti del ragazzo, uno dei due fratelli che già qualche giorno dopo l’agguato si era presentato dai carabinieri per rendere dichiarazioni spontanee. Il giovane è finito nel registro degli indagati dopo le perquisizioni dei giorni scorsi. Una relazione del Ris alla procura di Frosinone aveva acceso i fari su di lui, su suo fratello, suo padre e uno degli zii.

