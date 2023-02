«Hakimi indagato per stupro»: l’indiscrezione dei media francesi. La vittima ha 23 anni

Achraf Hakimi, dice Le Parisien, sarebbe indagato in Francia per violenza sessuale su una 23enne. La ragazza ha raccontato di essere stata violentata dal giocatore del Paris Saint-Germain, ex Inter, nella sua casa di Boulogne-Billancourt, alla periferia ovest di Parigi. I due si sarebbero conosciuti in chat. Dopo essersi scritti a metà gennaio, sabato scorso 25 febbraio la giovane avrebbe raggiunto la villetta del calciatore, dove la lite sarebbe poi degenerata negli abusi. La donna non ha sporto denuncia per quanto successo, ma ha solo rilasciato una dichiarazione spontanea sull’accaduto. D’ufficio, quindi, il procuratore di Nanterre avrebbe aperto un fascicolo per indagare sul 24enne.

