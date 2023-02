Nokia ci riprova: arrivano i primi smartphone 5G made in Ue con il kit per la riparazione fai da te

È passata alla storia per i suoi telefoni «indistruttibili», come il celebre 3310. Poi, dopo i fasti degli anni 2000, una lunga era di affanni dopo il decollo dell’era degli smartphone. Ora Nokia ci riprova e lancia sul mercato un nuovo modello di smartphone con una novità: un kit per la riparazione fai-da-te. La compagnia finlandese ha presentato oggi al Mobile World Congress di Barcellona tre nuovi modelli: Nokia G22, Nokia C22 e Nokia C32. Ad aver catturato l’attenzione è soprattutto il primo, nato in collaborazione con iFixit, una comunità che promuove la causa della riparazione dei dispositivi elettronici. «Il nuovo Nokia G22 è costruito appositamente per essere eventualmente riparato comodamente da casa in modo da poterlo tenere e utilizzare ancora più a lungo», ha spiegati Adam Ferguson, responsabile marketing della società finlandese. Le prime immagini ufficiali diffuse da Nokia mostrano un kit che comprende un paio di pinzette, un coltellino e altri piccoli strumenti di precisione per riparare eventuali guasti dei circuiti elettronici. Sembra, però, che i kit non saranno inclusi nel prezzo di vendita dello smartphone – poco meno di 200 euro – ma andranno acquistati separatamente dal sito ufficiale di iFixit, in caso di guasto.

ANSA / NOKIA | Il nuovo modello di smartphone lanciato da Nokia, accompagnato dal kit di riparazione fai-da-te

Immagine e somiglianza

NOKIA | Il nuovo logo della compagnia finlandese

Si tratta in ogni caso di una piccola rivoluzione nel mondo della telefonia, dove da anni ormai i principali modelli di smartphone presenti sul mercato sono “sigillati” e difficilmente riparabili da chi non se ne intende di elettronica. Il nuovo modello presentato da Nokia si inserisce in realtà in una strategia più ampia della compagnia finlandese, che dopo venticinque anni ha anche cambiato il suo storico logo. Una scelta che, spiega l’azienda, riflette anche la nuova direzione e la nuova identità con cui intende presentarsi sul mercato. Tra le nuove parole d’ordine ce n’è una su tutte: sostenibilità. I tre modelli lanciati da Nokia in questi giorni, poi, presentano un’altra novità: saranno i primi smartphone della generazione 5G a essere prodotti all’interno dei confini europei.

