Primarie Pd, scrutatore colpito da un malore: muore durante lo spoglio al seggio di Condofuri

La notizia è stata diffusa dal Partito democratico di Reggio Calabria, quando ancora non era certa la vittoria di Elly Schlein nelle primarie. Poco dopo la chiusura dei seggi, durante lo spoglio, Daniele Nucera, scrutatore nel comune di Condofuri, è morto a causa di un malore. «Le primarie odierne sono state una grande prova di democrazia, purtroppo funestata dalla tragedia che colpisce l’intera comunità democratica. Alla famiglia di Daniele Nucera giungano le più sentite condoglianze da parte di tutto il Partito democratico reggino e calabrese». È quanto si legge in una nota scritta dai vertici cittadini e provinciali del Pd. Su Facebook, il fratello della vittima, Domenico Benito Nucera, ha scritto: «Caro fratello mio, caro Daniele, sarà la notte più lunga e più triste della mia vita. Travolto dal dolore devo trovare la forza per salutarti l’ultima volta. Purtroppo il destino è stato troppo severo con te e ci ha separati troppo presto. Il mio cuore non sarà più lo stesso. Tuttavia cercherò di andare avanti e di sentirti sempre al mio fianco. Ti ricorderemo per sempre per il tuo buon cuore. La mamma a quest’ora ti avrà preparato il letto com’era solita fare. Questa è l’unica consolazione che ho: saperti in buone mani. Buon viaggio Daniele, riposa in pace».

