Milano, il pugile Daniele Scardina ricoverato in coma: «Ha avuto un malore durante l’allenamento»

Il pugile Daniele Scardina si trova in coma alla clinica Humanitas di Rozzano, a Milano, dove è stato operato d’urgenza. Al momento le sue condizioni sono gravi, ma stabili, dopo che durante una sessione di boxe il 30enne ha avuto un malore nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17. Secondo quanto riferito ai sanitari dai carabinieri di Corsico, l’uomo si trovava in un centro sportivo di via Fermi quando ha accusato un malore durante l’allenamento, che l’ha costretto a interrompere l’attività e a recarsi negli spogliatoi. Lì, spiegano di Carabinieri, si è accasciato a terra perdendo i sensi. Rimane da chiarire se il problema sia nato a causa di un trauma durante l’allenamento o se debba essere ricondotto a condizioni fisiologiche pregresse indipendenti dal pugilato. In serata si era diffusa la notizia del ricovero di un pugile 30enne, ma solo in un secondo momento è stata diffusa l’identità dell’uomo, uno dei più noti pugili italiani, che di recente è passato alla categoria dei mediomassimi. Secondo i testimoni, il 30enne aveva da poco interrotto un allenamento leggero, quando tornato negli spogliatoi avrebbe avvertito un dolore all’orecchio e poi a una gamba, prima di lasciarsi andare a terra. Portato alla clinica, sarebbe poi stato sottoposto a intervento chirurgico alla testa.

Chi è «King Toretto»

Nato a Rozzano nel 1992 ma di origini siciliane, Scardina sul ring conosciuto da pubblico e avversari come King Toretto. Giovanissimo, si è trasferito a Miami in Florida per seguire la sua passione per la boxe, praticata a livello dilettantistico da quando aveva 15 anni. E proprio negli Stati Uniti ha abbracciato la chiesa evangelica pentacostale. Ma Scardina è noto anche per le sue avventure lontano dal ring. Per tre anni è stato il fidanzato ufficiale di Diletta Leotta, dal 2016 al 2019, e nel 2020 ha partecipato a Ballando con le stelle, classificandosi al quarto posto in coppia con la ballerina ucraina (ed ex conduttrice della tv ucraina) Anastasia Kuz’mina. Nel maggio 2022 ha sfidato e perso contro il 37enne Giovanni De Carolis per il titolo intercontinentale dei supermedi. La rivincita non si è mai potuta disputare, a causa dei continui problemi di peso del pugile di Rozzano. Ora il rivale sul ring gli dedica un post di incoraggiamento sui social. Prima di accusare il malore, Scardina si trovava nella palestra FitSquare di Buccinasco dove si stava allenando per il prossimo match, venerdì 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano, dove avrebbe dovuto debuttare come mediomassimo.

