Daniele Scardina in coma, il promoter: «Sta migliorando. Reagisce agli impulsi»

«Daniele Scardina reagisce agli impulsi, ha mosso la lingua e il braccio. Le sue condizioni sono stazionarie ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale». A parlare è Alessandro Cherchi, il promoter del pugile 30enne King Toretto che è stato ricoverato lo scorso 28 febbraio alla clinica Humanitas di Rozzano dopo aver avuto un malore durante gli allenamenti. «Ora dobbiamo entrare nella fase della pazienza – spiega Cherchi, che dal 2019 gestisce gli eventi sportivi di Scardina e col quale aveva in programma il match di rientro del prossimo 24 marzo a Milano. Ha reagito agli impulsi indotti dai medici e il suo encefalogramma va sempre meglio. Anche la tac è risultata positiva». Il promoter precisa che allo stato attuale dei fatti, i test non hanno ancora individuato le cause del malore. «Ma – precisa – ci sarà tempo per capirlo. Daniele deve riposare bene prima di approcciarsi al risveglio»., Scardina, quando era arrivato in ospedale in codice rosso, era stato operato d’urgenza alla testa. Un intervento che i medici avevano definito «complesso, ma tempestivo e tecnicamente riuscito».

