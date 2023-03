Come sta Daniele Scardina a una settimana dall’incidente. L’appello della famiglia: «Pregate per lui»

A una settimana dal malore che ha colto improvvisamente Daniele Scardina, il pugile 30enne che è stato ricoverato in terapia intensiva lo scorso 28 febbraio alla clinica Humanitas di Rozzano, continua il massimo riserbo sulla sua salute. Dopo il delicato intervento al cervello, le condizioni del boxeur sono state definite «gravi ma stabili», mentre il manager dell’atleta, Alessandro Cherchi, ha spiegato che le condizioni di King Toretto «sono stazionarie, ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale». E dopo giorni di silenzio, sull’account Instagram del pugile 30enne è apparso un post, pubblicato dal fratello del boxeur, Giovanni Scardina. Nel post non vengono menzionati ulteriori dettagli sullo stato di salute di Scardina, ma si legge che King Toretto sta affrontando «la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla». Nel breve comunicato la famiglia ringrazia lo staff medico e quanti hanno mandato messaggi d’affetto e di sostegno al pugile. Il breve post si conclude con un invito rivolto a tutti, per stringersi con l’affetto e in preghiera per il pugile. «Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui – scrive il fratello -. Oggi alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la Fede. Grazie».

