Daniele Scardina, il ritorno del pugile sui social: «Pochi mesi fa lottavo per sopravvivere: sto tornando»

È presto per dichiarare il lieto fine, ma il peggio sembra essere passato per il pugile Daniele Scardina, dopo il malore che l’ha colpito negli spogliatoi lo scorso febbraio dopo una seduta di allenamenti, mandandolo in coma. “King Toretto” era stato in seguito ricoverato presso la clinica Humanitas di Rozzano, a Milano. Ad aggiornare i suoi fan, reduci da mesi di apprensione, è lo stesso Daniele: lo fa sul profilo Instagram che nelle settimane passate aveva gestito suo fratello Giovanni. «Sarebbe bello essere qui oggi per dirvi di aver raggiunto il traguardo», esordisce nel suo lungo post. «Purtroppo non è ancora così, ma sono un uomo di Fede e penso che il bello sia proprio questo: stupirmi di me stesso a ogni miglioramento ed essere grato per essere qui a scrivervi questo messaggio quando pochi mesi fa lottavo per sopravvivere». «La riabilitazione – prosegue ancora il post – richiede tanto duro lavoro sia fisico, sia mentale e questo non mi permette di rispondere a tutti i vostri messaggi di incoraggiamento e supporto, ma piano piano lo farò». «Vi ringrazio infinitamente per l’affetto e il sostegno che mi avete sempre dimostrato, anche quando non potevo vederlo e sentirlo», conclude. Con un’incoraggiante promessa finale: «I’m coming back!».

