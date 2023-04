«Daniele è sveglio e si prepara alla riabilitazione»: l’annuncio del fratello di Toretto. Il pugile lascia la clinica

Daniele Scardina ha lasciato la clinica Humanitas due mesi dopo il malore che l’ha colpito negli spogliatoi dopo una seduta di allenamenti, e si prepara ad affrontare la riabilitazione. L’aggiornamento sulle condizioni di salute del boxeur, come già accaduto nelle scorse, arriva dal fratello Giovanni. «Oggi chiudiamo un capitolo della nostra vita e salutiamo l’istituto clinico Humanitas, la nostra casa in questi due mesi», spiega nel post su Instagram, in cui ringrazia «col cuore in mano» tutti i medici che si sono occupati di curare, assistere e vigilare sulla salute del pugile. Toretto aveva perso i sensi lo scorso 28 febbraio ed era entrato in coma, per poi essere operato d’urgenza alla clinica Humanitas di Rozzano, dove è rimasto in terapia intensiva dopo un mese. «In questo momento Daniele è sveglio e si prepara ad affrontare un percorso di cure e riabilitazione», scrive ancora il fratello, «la strada è ancora lunga, ma lui è un campione e ha già vinto la più dura delle battaglie».

