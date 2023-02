Vicenza, speranze finite per il 17enne ricoverato per meningite: sotto osservazione 265 persone

Le speranze di salvare il 17enne di Tezze sul Brenta (Vincenza) colpito da meningite da meningicocco di tipo B, già flebili, stanno per svanire definitivamente. Lo riporta Il Gazzettino. Il ragazzo ha iniziato a sentirsi poco bene lo scorso weekend, e nella notte tra il 25 e il 26 febbraio è stato ricoverato all’ospedale di San Bassiano (Bassano del Grappa). Poi è risultato positivo alla malattia. Nella mattina di oggi, 28 febbraio, è stata attivata la procedura di osservazione del ragazzo dalla durata, come previsto dalla legge, di sei ore. Essendo iniziata a mezzogiorno, si attende dunque la soglia delle 18, superata la quale sarà dichiarata la morte cerebrale. Già dalla giornata di ieri era diventato chiaro che gli sforzi dei medici per salvare la vita del ragazzo avrebbero potuto rivelarsi insufficienti. Tanto che lo avevano raggiunto in ospedale i compagni di scuola, con i quali fino a pochi giorni frequentava il liceo scientifico da Ponte di Bassano del Grappa. L’Ulss 7 Pedemontana ha avviato immediatamente la procedura per il tracciamento di tutti i contatti avuti dal 17enne negli ultimi dieci giorni: amici, parenti, e anche i compagni della squadra di basket con cui si era allenato a Riese Pio X. Le persone sottoposte a profilassi risultano 265.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: