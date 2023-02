Bassano del Grappa, in rianimazione 17enne per meningite. Profilassi per 60 contatti stretti

Un ragazzo di 17anni, originario di un paese del vicentino, è ricoverato in rianimazione all’ospedale di Bassano del Grappa per meningite da meningococco di tipo B. La sua prognosi è al momento riservata. È stato il giovane stesso a presentarsi al pronto soccorso. I suoi sintomi hanno subito allertato il personale medico, che lo ha sottoposto ad accertamenti che hanno confermato la diagnosi. È stato poi attivato il protocollo, e Il Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Ulss 7 Pedemontana ha iniziato a ricostruire gli spostamenti del ragazzo per distribuire la profilassi ai contatti più stretti, sessanta persone in tutto. La procedura codificata per affrontare questo tipo di emergenze ha dimostrato di funzionare bene, ha spiegato il direttore generale dell’Ulss 7, Carlo Bramezza, «i medici del pronto soccorso e della rianimazione sono stati abili nel porre subito il sospetto diagnostico, poi confermato con grande tempestività dal laboratorio analisi. E molto tempestivo è stato anche l’intervento del Sisp per l’attività di tracciamento dei contatti per la necessaria profilassi».

