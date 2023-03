Grecia, sale il bilancio delle vittime dell’incidente ferroviario a Larissa. Von der Leyen: «L’Europa è con voi»

Sono almeno 36 le vittime dello scontro tra un treno passeggeri e un treno merci avvenuto la scorsa notte, tra il 28 febbraio e l’1 marzo, nella tratta tra Atene e Salonnico, in Grecia. I soccorritori sono ancora sul posto, lavorando tra le macerie e le lamiere dei due convogli alla ricerca dei sopravvissuti e per disincastrare i corpi delle vittime di quello che, secondo i media greci, è «il peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai conosciuto». Il treno passeggeri aveva a bordo circa 350 persone. L’incidente è avvenuto vicino alla città greca di Larissa, sul lato orientale del Paese. Oltre 150 vigili del fuoco e 40 ambulanze sono impegnate nei soccorsi. Intorno alle 9, il bilancio ufficiale è di 36 morti e 66 feriti ricoverati in ospedale, di cui sei in terapia intensiva. «Non ho mai visto niente di simile in tutta la mia vita. È tragico. Cinque ore dopo, troviamo ancora cadaveri», ha detto un soccorritore al lavoro sul luogo dell’incidente. Nel frattempo, il ministro della Salute greco, Thanos Plevris, è in viaggi per visitare gli ospedali dove sono ricoverati alcuni dei feriti.

Il cordoglio dell’Ue

Mentre il lavoro dei soccorritori prosegue senza sosta, dalle istituzioni europee si levano le prime dichiarazioni di vicinanza e affetto. «I miei pensieri sono rivolti al popolo greco dopo il terribile incidente ferroviario che ha provocato tante vittime ieri sera vicino a Larissa. Tutta l’Europa è in lutto con voi. Auguro anche una pronta guarigione a tutti i feriti», ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, aggiungendo in greco: «Siamo accanto a voi». Alle sue parole ha fatto eco anche anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che ha commentato: «Sono profondamente rattristata per il terribile incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Larissa, in Grecia. Le mie sincere condoglianze a tutte le vittime, alle loro famiglie e ai loro amici. Sono grata a tutti i soccorritori e al personale medico presente sul posto. I nostri pensieri sono rivolti al popolo greco dopo questo tragico evento», scrive su Twitter la presidente dell’Eurocamera.

