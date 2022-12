Belgio, camion resta in panne sui binari. Il treno non riesce a fermarsi: l’impatto violento – Il video

Un camion è rimasto bloccato sulle rotaie di un passaggio a livello finché è sopraggiunto un treno che ha centrato in pieno il tir distruggendolo. Succede nel comune di Ardooie, nelle Fiandre Occidentali. La scena è stata ripresa e sta circolando sui social. Il video mostra i disperati tentativi dei tecnici per spostare il camion, che si sono però rivelati inutili. A seguito dell’impatto, il treno ha continuato la corsa, ma ha deragliato. Non risultano vittime, al momento, ma quattro passeggeri hanno riportato ferite lievi. A causa dello scontro le autorità hanno sospeso i servizi tra la città di Deinze e il comune di Lichtervelde.

