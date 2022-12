Tragedia a Prato, mamma e figlia travolte mentre attraversano la strada: morta una 12enne

Stavano attraversando la strada, quando un’auto le ha travolte: madre e figlia di origini cinesi sono rimaste incastrate sotto il veicolo. La ragazza di 12 anni sarebbe morta sul colpo. Sua madre è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano di Prato e si troverebbe in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 a Poggio a Caiano, in provincia di Prato: la dinamica è ancora in corso di accertamento. Dalle prime testimonianze raccolte sul posto dalla pulizia municipale emergerebbe che alla guida della vettura ci fosse una signora anziana, con i nipoti a bordo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto le due donne per affidarle al personale sanitario del 118. Le condizioni della più piccola sono subito apparse drammatiche, e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione.

