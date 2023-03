Maria de Filippi torna a lavorare in tv dopo la morte di Costanzo: «Così mi hanno insegnato»

Sabato andrà in onda in prima serata la puntata di “C’è posta per te” e domenica “Amici”

Dopo la morte di Maurizio Costanzo lo scorso 24 febbraio, Maria De Filippi torna al lavoro. «Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato», ha dichiarato la conduttrice di Mediaset tornando negi studi Elios di via Tiburtina di Roma per la registrazione della nuova puntata di Amici. Lo riferisce Repubblica, che sottolinea che domani, 4 marzo, andrà in onda in prima serata anche la puntata di C’è posta per te. In quest’ultima saranno ospiti della trasmissione Tiziano Ferro e Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson della serie cult Mare fuori, in una puntata già registrata prima della scomparsa del conduttore tv. Il programma dei giovani talent cantanti e ballerini invece torna domenica 5 marzo, e passerà poi al serale il prossimo 18 marzo. Da lunedì, invece, riparte Uomini e donne. La scorsa settimana, dopo la morte di Maurizio Costanzo, i programmi di De Filippi erano stati sospesi e non era stato indicato per quanto tempo ci sarebbe stato lo stop.

