Don Walter Insero perde l’incarico, il prete amico di Maurizio Costanzo silurato dal Vaticano

Sono passati pochi giorni da quando don Walter Insero ha celebrato i funerali di Maurizio Costanzo nella basilica di Santa Maria in Montesanto. Ieri, il prete amico del noto conduttore tv è stato sollevato dall’incarico di responsabile della comunicazione della Diocesi di Roma. A lui succederà don Giulio Albanese. A riportare la notizia è Libero, che ricorda come don Walter ha celebrato recentemente anche un altro funerale illustre, quello di Gina Lollobrigida. Il primo incontro tra il prete – di origine napoletana – e Costanzo risale al 2004, quando don Walter fu nominato cappellano presso la sede Rai di viale Mazzini. Da lì, l’amicizia tra i due si è sviluppata nel corso degli anni. Al funerale è stato proprio il parroco l’unico in grado di strappare un sorriso a Maria De Filippi, quando ha raccontato l’aneddoto sullo «spaccio» di cioccolata fondente. A pochi giorni da quella cerimonia, però, Inserio è stato sollevato dal proprio incarico per mano di Angelo De Donatis, cardinale vicario di Roma. Secondo Libero, dietro la decisione ci sarebbe la volontà di Papa Francesco di aumentare il controllo sul vicariato. Il licenziamento di don Walter, racconta una fonte anonima al quotidiano, «era nell’aria da mesi, un normale ricambio dopo il commissariamento di fatto attuato dal Papa sul vicariato di Roma».

Chi è don Walter

47 anni, originario di Caiazzo, in provincia di Caserta, don Walter Insero è stato nominato la scorsa primavera cappellano di Papa Francesco. Dopo il dottorato in Teologia, dal 2005 al 2011 don Walter viene chiamato a svolgere il ruolo di vicario parrocchiale a Ponte Milvio. Poco dopo, la Pontificia Università Gregoriana gli affida la direzione di alcuni seminari, con cui inaugura la sua carriera di docente. Nel 2011, il grande salto: don Walter Insero viene nominato responsabile dell’Ufficio comunicazioni sociali e portavoce del vicariato di Roma, con l’incarico di coordinare la comunicazione della beatificazione di Papa Giovanni Paolo II.

L’amicizia con Costanzo

Il rapporto di amicizia tra don Walter e Maurizio Costanzo – notoriamente ateo – inizia nel 2004, quando al sacerdote viene nominato cappellano della sede Rai di viale Mazzini, a Roma. «Maurizio non si professava credente, ma era curioso», ha detto don Walter lunedì durante il funerale. «Non era praticante, ma nel momento del combattimento finale ha alzato gli occhi al cielo e invocato la protezione della Vergine Maria», ha aggiunto il sacerdote dal sagrato. Negli ultimi mesi, il parroco e Costanzo hanno condiviso diverse iniziative intraprese in aiuto dei più poveri. Un impegno che, ha assicurato don Walter durante la cerimonia, andrà avanti anche dopo la scomparsa del conduttore. «Si è chiuso il sipario ma è finito solo il primo atto», ha detto il parroco.

