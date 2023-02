Le lacrime di Maria De Filippi e Mara Venier, l’affetto della gente comune e dei vip: l’ultimo viaggio di Maurizio Costanzo – Il video

Cominciamo dalla fine. Il feretro di Maurizio Costanzo che si allontana dalla Chiesa degli Artisti mentre in piazza del Popolo risuona la storica sigla del suo Show, il salotto televisivo per eccellenza della televisione italiana. Le lacrime commosse di Maria De Filippi, e l’affetto dei tantissimi vip e delle centinaia di cittadini comuni che sono venute a portare il loro saluto al conduttore tv, morto lo scorso venerdì a 84 anni. Nella folla fuori dalla chiesa, si mescolano le generazioni di spettatori che per decenni hanno seguito i programmi di Costanzo. «Era un maestro di vita, ci ha insegnato tantissime cose, sarà sempre il passato, il presente e il futuro: ci ha accompagnato per tutta la nostra infanzia», racconta una giovanissima in fila alle transenne. «Sono venuto a dare l’ultimo saluto a lui», dice un uomo poco più avanti, e un’altra signora aggiunge: «E a dare le condoglianze a Maria». Poi il ricordo dei personaggi dello spettacolo. «Ha fatto un’altra puntata del Maurizio Costanzo, con una passerella che è il passaggio da un’altra parte», dice Sgarbi dalla piazza. Poi il ricordo di Urbano Cairo: «Mi ricordo quando conobbi Maria, nel ’90, aveva appena iniziato a lavorare con Maurizio. È stato davvero maestro di tanti».

