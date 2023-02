Il feretro di Costanzo si allontana sulle note della sigla del suo Show, la commozione di Maria De Filippi – Il video

L’inconfondibile sigla del Maurizio Costanzo Show, che per oltre 40 anni ha accolto pubblico e ospiti nel suo salotto televisivo, ha anche accompagnato il feretro del conduttore televisivo mentre lasciava la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, dove nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio si sono svolti i funerali di Maurizio Costanzo. Dopo due giorni di camera ardente, cittadini comuni e personalità dello spettacolo e della politica hanno portato il loro saluto a uno dei protagonisti della storia della tv italiana. Mentre sfilava il feretro, le telecamere hanno catturato la commozione di Maria De Filippi, sulle scale della chiesa dopo la cerimonia. Durante la messa, il parroco don Walter Insero ha raccontato alcuni momenti intimi della vita di Costanzo, mentre centinaia di persone assistevano in diretta dal maxischermo allestito nella piazza antistante.

