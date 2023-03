L’eredità di Costanzo vale davvero 70 milioni di euro? L’avvocato della famiglia smentisce le indiscrezioni: «Stime immaginifiche e false»

«Stime false e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti». L’avvocato Pierluigi De Palma, legale della famiglia Costanzo – De Filippi, definisce così le indiscrezioni pubblicate nei giorni scorsi, relative all’eredità di Maurizio Costanzo, morto lo scorso 24 febbraio, all’età di 84 anni. Secondo le stime pubblicate sul Corriere della Sera, il lascito del giornalista e conduttore tv si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro, che finirebbero alla moglie Maria De Filippi e ai suoi tre figli: Saverio, Camilla e Gabriele. Nell’articolo del Corriere della Sera venivano menzionati inoltre «numerosi immobili, tra cui uno ad Ansedonia (sul litorale sud della Toscana), due in via Poma nel quartiere Prati di Roma ed ulteriori immobili in località Poderi di Sotto (in provincia di Grosseto, non distante dalle terme di Saturnia)». De Palma, in una nota ufficiale, ha specificato che «la valutazione fatta del patrimonio è immaginifica», sottolineando come Maria De Filippi sia «sorpresa e addolorata» dalla pubblicazione di tali indiscrezioni, «perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità».

