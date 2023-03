Case, ville e proprietà intellettuale: l’eredità di Costanzo per Maria De Filippi e i tre figli vale 70 milioni

Circa 70 milioni di euro. È il patrimonio lasciato in eredità da Maurizio Costanzo, morto venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni, che andrà a sua moglie Maria De Filippi e ai suoi tre figli: Saverio, Camilla e Gabriele. Oltre agli immobili a Roma e in varie parti d’Italia, spiega Corriere della Sera, ci sono anche i diritti sulla proprietà intellettuale accumulati in oltre 65 anni di carriera. Costanzo è autore, infatti, oltre che di programmi televisivi, anche di libri e brani come il celebre Se telefonando di Mina, che ha fatto la storia della musica italiana. Ma non solo: il giornalista ha anche firmato la sceneggiatura del capolavoro di Ettore Scola Una giornata particolare, insieme a Scola e a Ruggero Maccari. Tutte proprietà intellettuali, queste, che rientrano nella lista di beni che andranno ai suoi eredi.

Le proprietà immobiliari

Solamente a Roma, secondo Repubblica, Costanzo possedeva con sua moglie due appartamenti da circa 150 metri quadri, situati nel quartiere Prati, la cui nuda proprietà appartiene alla presentatrice (il giornalista aveva l’usufrutto). Uno dei due è un attico sito nel condominio dove nel 1990 fu uccisa Simonetta Cesaroni, in uno dei casi giudiziari italiani ancora irrisolto. Al di fuori della Capitale, il conduttore tv aveva altri possedimenti in provincia di Grosseto, ma anche nelle vicinanze delle Terme di Saturnia, e, infine, la sua residenza estiva ad Ansedonia, ovvero una villa con affaccio sull’Argentario comprata insieme a Maria De Filippi – spiega il quotidiano romano – il cui nome era dato dall’unione delle iniziali dei loro cani. Costanzo ha, inoltre, un’altra proprietà in località Poderi di Sotto, che – secondo Rep – dovrebbe essere divisa tra i figli Saverio e Camilla.

