No! Questo carro armato che si ribalta non è un Leopard in Ucraina

Una prima accelerata per salire sulla rampa, ma è troppo debole e il carro armato non riesce ad arrivare fino in cima. Poi una seconda, più vigorosa, che gli permette di arrivare fino in fondo. Raggiunta la piattaforma del rimorchio del camion che lo doveva trasportare, si gira su un lato e cade rovinosamente. Questo è quello che si vede in un comico video che secondo diversi utenti su Facebook mostrerebbe «il primo Leopard» di quelli inviati dall’Occidente all’esercito ucraino. Mettendo in atto quella che sembra un’operazione di discredito del Paese invaso già vista altre volte, spesso diffusa tramite canali filorussi.

Un video che circola su Facebook mostra un carro armato ribaltarsi mentre cerca di salire su un camion.

Chi lo condivide sostiene che si tratti di un Leopard.

Sia la data del video che le caratteristiche del tank smentiscono questa tesi.

Analisi

Di seguito vediamo lo screenshot di uno dei post su Facebook che diffonde il video. Nella descrizione si legge:

«Il primo Leopard è stato caricato con successo!»

La maniera in cui è formulato il post lascia intendere che il video mostri uno dei carri armati chiesti e ottenuti dall’Ucraina per difendersi dalla Russia nel conflitto iniziato nel febbraio del 2022. In realtà non risulta possibile visto che il video circola da anni, come certificato da questo articolo del Daily Mail datato 14 maggio 2015. Rimane comunque il dubbio su dove sia stato girato il video e su quale modello di carro armato sia quello che appare nel filmato. Tuttavia, è chiaro che non si tratta di un Leopard, né il primo modello né il secondo, dato che questi hanno sette ruote che toccano terra, mentre quello mostrato in video ne ha solo sei. Di seguito si lasciano due foto per confronto.

WIKIMEDIA COMMONS / Carro armato Leopard 2

WIKIMEDIA COMMONS / Carro armato Leopard 1

Conclusioni

Un video che circola su Facebook mostra un carro armato ribaltarsi mentre cerca di salire su un camion. Chi lo condivide sostiene che si tratti di un Leopard inviato dai Paesi occidentali all’Ucraina nel corso della guerra iniziata a febbraio dell’anno scorso. Tuttavia, sia la data del video che le caratteristiche del tank smentiscono questa tesi.

